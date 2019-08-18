Росгвардейцы помогли упавшему в обморок туристу в Москве

Военнослужащие Росгвардии оказали первую медицинскую помощь иностранному туристу, который упал в обморок в центре Москвы.

«На площади Революции зарубежному гостю столицы, который шёл в туристической группе, внезапно стало плохо, он упал и ударился головой», – сообщается на сайте Росгвардии.

Инцидент произошел на площади Революции. Рядом находились сотрудники бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии, они и оказали туристу помощь: остановили кровотечение, обработали рану, измерили давление и помогли прийти в себя.

Мужчина жестами объяснил, что не чувствует ног. Туриста передали медикам прибывшей на место скорой помощи.