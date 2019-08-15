Детский омбудсмен предложила меры по профилактике выпадения детей из окон

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова направила письма с предложениями по профилактике выпадения детей из окон премьеру Дмитрию Медведеву, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в ряд ведомств.

Инициативы детского омбудсмена обусловлены ежегодным ростом гибели детей при выпадении из окон. По данным Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации – если в 2017 году всего пострадало 848 детей, то в 2018 уже 905, из которых от 0 до 4 лет – число увеличилось с 471 до 546, от 5 до 9 лет – со 191 до 217, погибших со 106 до 123. Только за 2019 год из окон выпало уже более 100 детей, 15 из них погибли, сообщается на сайте детского омбудсмена.

В этой связи Кузнецова предложила внести ряд изменений в действующее законодательство, которые могли бы способствовать решению этой проблемы.

Во-первых, в Федеральном законе, утверждающем технический регламент о безопасности зданий и сооружений, закрепить обязательство застройщика устанавливать на абсолютно все оконные конструкции специальные устройства для предупреждения случайного выпадения – сейчас эта мера предусмотрена только для окон, подоконник которых ниже центра тяжести большинства взрослых людей.

Во-вторых, в перечень постановления правительства и в перечень документов в области стандартизации ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности, что приведет к их обязательной установке.

В-третьих, ужесточить ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и предусмотреть штраф до 1 млн рублей – сейчас это до 300 тыс. рублей.

В связи с тем, что перечисленные меры в большей степени ориентированы на новостройки, детский омбудсмен также предлагает на региональном уровне предусмотреть выделение денежных средств для приобретения и установки запорных устройств на окна в домах и квартирах малоимущих семей с детьми дошкольного возраста.

Учитывая, что на сегодняшний момент ни одно из ведомств не ведет официальной статистики по выпадению детей из окон, детский омбудсмен также обратится в МВД России с предложением включить соответствующий показатель в критерии ведомственного учета.

Вместе с тем, уполномоченный по правам ребенка считает, что в вопросе профилактики выпадения детей из окон не следует ограничиваться только совершенствованием законодательства. Не менее важны просвещение и максимальное информирование родителей о возможных опасностях, подстерегающих детей в быту, формирование у них ответственного отношения к безопасности ребенка в пределах квартиры, дома, другого помещения.

Анна Кузнецова отмечает, что для этих целей необходимо использовать все возможные площадки. В качестве одной из них омбудсмен предложила размещение социальной рекламы в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Соответствующее обращение будет направлено в Минстрой России с просьбой внести указанные изменения в приказ, утверждающий примерную форму платежного документа. Кроме того, детский омбудсмен считает важным предусмотреть в бюджетах регионов средства на социальную рекламу, направленную на формирование безопасного поведения в быту, включая профилактику выпадения детей из окон.

«Сегодня у нас почти 11 млн детей младше 6 лет и мы понимаем, что все эти дети в группе риска до тех пор, пока у нас не будут установлены обязательные нормы, пока мы все, взрослые, не будем находиться в постоянном тонусе за безопасность ребенка рядом. Только все это вкупе с теми документами, которые, я очень надеюсь, нам вместе с законодателями удастся усовершенствовать, обязательно даст свои результаты», – подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль заявил, что нужно законодательно обязать установку ограничителей на окнах квартир, в которых проживают малолетние дети.