Рошаль призвал ввести обязательную установку ограничителей на окнах квартир, в которых живут дети

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль заявил, что нужно законодательно обязать установку ограничителей на окнах квартир, в которых проживают малолетние дети.

«Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам – пять (в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует высказывание Рошаля пресс-служба ОНФ.

Сопредседатель штаба отметил, что за последние четыре года внимание к этой проблеме привлекалось в средствах массовой информации неоднократно, но никаких законодательных инициатив не было.

«Нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев?» – заявил Рошаль.