В ЦИК проработают вопрос о сборе подписей за кандидатов в Интернете

Возможности использования портала «Госуслуги» во время регистрационных процедур кандидатов на выборах могут быть рассмотрены Центризбирком, но уже после окончания единого дня голосования, который в этом году пройдет 8 сентября.

«Идеи есть, они неоднократно высказывались. Будем обсуждать. Сейчас же мы работаем по тому законодательству, которое есть», – сказал газете ВЗГЛЯД член Центризбиркома Евгений Шевченко на прошедшем в среду заседании ЦИК.

«Возможность сбора подписей с помощью портала госуслуг реально существует. Но нужно подготовить соответствующую программу», – пояснил первый зампред ЦИКа Николай Булаев. – «Для этого нужно вступить в договорные отношения с порталом госуслуг. Внешне все хорошо, но все не так просто, потому что там зарегистрированы не все граждане, и нельзя их из процесса по поддержке своего кандидата отстранять».

По его словам, неизвестно, как не допустиить двойного подписания – через портал и на бумаге. «Такая возможность есть, и мы пока не знаем, как этого избежать. Но в конце концов мы решение найдем», – отметил первый зампред ЦИКа.

Булаев считает, что решить задачу быстро не получится. К тому же, есть и другие подводные камни. «Нам бы хотелось эту тему обсудить глубоко и серьезно, не только с участием экспертов и партий, но и с профессионалами в сфере IT-технологий», – сказал он. По его словам, к активному обсуждению относительно использования портала «Госуслуги» перейдут уже после единого дня голосования.

Напомним, что в минувшую пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова заявила: для усовершенствования механизма сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов может быть использован портал «Госуслуги».

«Мы предлагаем современные цифровые методы, чтобы люди все точно знали, не выходя из дома, если они хотят отдать подпись. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, за кого он считает нужным», – цитировало Памфилову РИА Новости.

На заседании ЦИК в среду Памфилова подвела первые итоги этапа избирательной кампании, хотя в повестке этого не значилось. Она отметила, что в целом в регионах избирательная кампания в этом году проходит лучше, чем раньше. Основные причины отказа в регистрации кандидатов – отсутствие достоверных подписей, «мертвые души», использование преимуществ должностного положения, отсутствие данных кандидатов об имуществе за границей и другие.

В то же время глава ЦИК отметила, что следует проработать процесс по проверке предоставленных кандидатами подписей избирателей так, чтобы ЦИК мог получать необходимые сведения от МВД. Они, в свою очередь, должны быть сформулированы должным образом, чтобы не было нарушения закона о персональных данных.

«Убеждена, что следует найти такую форму, чтобы с одной стороны не было нарушения закона о персональных данных, а с другой стороны – максимально вооружить кандидатов по результатам этой экспертизы, чтобы они вовремя могли исправить то, что можно исправить», – сказала Памфилова.

Она резюмировала, что ЦИК тщательно отслеживает все возникающие проблемы и вопросы, чтобы впоследствии сделать выводы.