Аксенов назвал истинных инициаторов водной блокады Крыма

Водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада, а ключевые решения принимаются новыми украинскими властями, полностью зависящими от позиции западных стран, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы – нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества... Причина здесь проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах», – написал он в Facebook.

Более того, Аксенов предположил, что ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра.

По его словам, украинские власти рассчитывали на другой результат, устраивая водную блокаду. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд не было, к тому же этот фактор не помешал развиваться экономике полуострова и увеличить турпоток, заметил Аксёнов.

«Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является, по сути, формой государственного терроризма», – отметил Аксенов.

Ранее «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым. Кроме того, в Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра.

Юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра.

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