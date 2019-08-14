Трамп выступит перед военнослужащими в Польше

Президент США Дональд Трамп, планирующий с 31 августа по 2 сентября посетить Польшу, произнесет речь перед американскими и польскими военнослужащими, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Это будет речь для американских и польских солдат, произнесенная в одном из мест, которое по решению президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды будет местом дислокации военнослужащих США в Польше», - сказал министр, передает РИА «Новости».

Он на назвал точную точку на карте, но напомнив, что таких мест размещения американских военных в стране будет шесть.

Отвечая на вопрос о возможной передислокации американских военных из Германии в Польшу, Блащак указал, что для Варшавы важно численное увеличение войск США в Польше.

«Мы говорим о численном увеличении войск США в Польше. Не наше решение, откуда власти США их переместят солдат. Не хочу вмешиваться в суверенное решение США», – сказал Блащак.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона. В Берлине в ответ заявили, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие.