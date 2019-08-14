«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный матч между «Порту» и «Краснодаром» завершился победой российской команды.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, состоявшемся на стадионе «Драгау» в Порту, «Краснодар» победил со счетом 3:2, пишет «Чемпионат».

За «Краснодар» мячи в ворота соперников забили Тонни де Вильена и Магомед-Шапи Сулейманов, который оформил дубль. У «Порту» отличились Зе Луиш и Луис Диас.

Игра в Краснодаре закончилась со счетом 1:0 в пользу «Порту», так что после двух матчей «Краснодар» по правилу выездного гола выходит в плей-офф квалификации ЛЧ. Ему предстоит игра с «Олимпиакосом».

«Порту» попал в групповой этап Лиги Европы, передает ТАСС.

Напомним, «Краснодар» попал в отборочный турнир Лиги чемпионов, победив «Рубин» со счетом 1:0 в последнем туре чемпионата России по футболу.

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