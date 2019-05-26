Закончился чемпионат России по футболу

В воскресенье закончился последний тур чемпионата России по футболу, в котором определились участники групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы; одним из главных событий тура также стало открытие нового стадиона «Динамо» в Петровском парке.

Спортивное сооружение решено было открыть матчем «Динамо» – «Арсенал» в последнем туре. Матч не имел турнирного значения, но благодаря заполненному новому стадиону получился напряженным. Первый гол на стадионе забил футболист «Динамо» Кардозу, затем «Арсенал» сравнял счет за счет автогола, но еще в первом тайме Кирилл Панченко вывел москвичей вперед. Во втором тайме игрок «Арсенала» Резиуан Мирзов сделал счет 2:2 с пенальти, однако Панченко сделал дубль и вывел свою команду вперед. В концовке матча Горбатенко сравнял счет – 3:3.

«Арсенал» сохранил шестую строчку в турнирной таблице и отобрался в Лигу Европы в следующем сезоне.

Главные интриги последнего тура заключались в том, кто напрямую выйдет в Лигу чемпионов со 2 места и в Лигу Европы с четвертого. В Москве «Локомотив» победил «Уфу» со счетом 1:0 (гол забил Мануэл Фернандеш), благодаря чему остался на второй строчке. «Краснодар» попал в отборочный турнир к Лиге чемпионов, победив «Рубин» со счетом 1:0. Гол забил Виктор Классон.

ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за четвертую строчку, разгромив на своем поле «Крылья советов» со счетом 6:0 благодаря дублю Федора Чалова и голам Магнуссона, Бийола, Сигурдссона и Облякова. «Спартак» же проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2. Голы забили Рикарду Алвеш и Артем Кулишев. «Оренбург» занял седьмое место.

«Зенит», который обеспечил себе победу в чемпионате России, обыграл на своем поле «Енисей», который вылетел из премьер-лиги, со счетом 4:1. Голы забили Сердар Азмун, Себастьян Дриусси (дважды) и Александр Ерохин и Дмитрий Торбинский у «Енисея». «Анжи», также отправившееся в ФНЛ (вторую по силе российскую лигу), дома играло с «Уралом» и потерпело поражение со счетом 0:2. «Урал» сдвинул «Рубин» с 10 места на 11.

«Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Этот матч не имел турнирного значения, однако «Ахмат» смог занять восьмую позицию, сдвинув ростовчан на девятую позицию.

Лучшим бомбардиром турнира стал Федор Чалов из ЦСКА с 15 голами.

В стыковых матчах за право играть в следующем сезоне в премьер-лиге будут играть «Крылья Советов» против команды ФНЛ «Нижний Новгород» и «Уфа» против команды ФНЛ «Томь».

Матчи последнего тура транслировал телеканал «МатчТВ».

Напомним, Кубок России по футболу выиграл московский «Локомотив».