Закончился чемпионат России по футболу

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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

Фото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возвращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
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          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
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            Закончился чемпионат России по футболу

               26 мая 2019, 15:56
            Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            В воскресенье закончился последний тур чемпионата России по футболу, в котором определились участники групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы; одним из главных событий тура также стало открытие нового стадиона «Динамо» в Петровском парке.

            Спортивное сооружение решено было открыть матчем «Динамо» – «Арсенал» в последнем туре. Матч не имел турнирного значения, но благодаря заполненному новому стадиону получился напряженным. Первый гол на стадионе забил футболист «Динамо» Кардозу, затем «Арсенал» сравнял счет за счет автогола, но еще в первом тайме Кирилл Панченко вывел москвичей вперед. Во втором тайме игрок «Арсенала» Резиуан Мирзов сделал счет 2:2 с пенальти, однако Панченко сделал дубль и вывел свою команду вперед. В концовке матча Горбатенко сравнял счет – 3:3.

            «Арсенал» сохранил шестую строчку в турнирной таблице и отобрался в Лигу Европы в следующем сезоне.

            Главные интриги последнего тура заключались в том, кто напрямую выйдет в Лигу чемпионов со 2 места и в Лигу Европы с четвертого. В Москве «Локомотив» победил «Уфу» со счетом 1:0 (гол забил Мануэл Фернандеш), благодаря чему остался на второй строчке. «Краснодар» попал в отборочный турнир к Лиге чемпионов, победив «Рубин» со счетом 1:0. Гол забил Виктор Классон.

            ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за четвертую строчку, разгромив на своем поле «Крылья советов» со счетом 6:0 благодаря дублю Федора Чалова и голам Магнуссона, Бийола, Сигурдссона и Облякова. «Спартак» же проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2. Голы забили Рикарду Алвеш и Артем Кулишев. «Оренбург» занял седьмое место.

            «Зенит», который обеспечил себе победу в чемпионате России, обыграл на своем поле «Енисей», который вылетел из премьер-лиги, со счетом 4:1. Голы забили Сердар Азмун, Себастьян Дриусси (дважды) и Александр Ерохин и Дмитрий Торбинский у «Енисея». «Анжи», также отправившееся в ФНЛ (вторую по силе российскую лигу), дома играло с «Уралом» и потерпело поражение со счетом 0:2. «Урал» сдвинул «Рубин» с 10 места на 11.

            «Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Этот матч не имел турнирного значения, однако «Ахмат» смог занять восьмую позицию, сдвинув ростовчан на девятую позицию.

            Лучшим бомбардиром турнира стал Федор Чалов из ЦСКА с 15 голами.

            В стыковых матчах за право играть в следующем сезоне в премьер-лиге будут играть «Крылья Советов» против команды ФНЛ «Нижний Новгород» и «Уфа» против команды ФНЛ «Томь».

            Матчи последнего тура транслировал телеканал «МатчТВ».

            Напомним, Кубок России по футболу выиграл московский «Локомотив».


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