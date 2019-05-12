«Зенит» получил кубок чемпионов России

Футбольный клуб «Зенит» после матча 28-го тура первенства России против ЦСКА, который закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, получил кубок чемпионов России за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2018/19.

Трофей из рук президента Российского футбольного союза Александра Дюкова получили игроки «Зенита» Александр Анюков и Бранислав Иванович, передает ТАСС.

Для команды из Санкт-Петербурга этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Таким образом, согласно регламенту, кубок перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей.

Ранее «Зенит» выигрывал чемпионат России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/12 и 2014/15. Семак – первый российский тренер, под руководством которого команда из Санкт-Петербурга выиграла золото премьер-лиги. До этого с «Зенитом» титул завоевывали голландец Дик Адвокат, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, 4 мая футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом России.