«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России сезона-2018/19 за три тура до окончания первенства; петербургский клуб одерживает победу в этом турнире в пятый раз.

В матче 27-го тура идущий вторым в таблице столичный «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2, передает ТАСС.

«Зенит» опережает «Локомотив» на девять очков. Даже при равенстве очков по итогам турнира петербургский клуб станет чемпионом, так как показал лучшие результаты в личных встречах – 5:3, 1:1.

Главный тренер петербургского «Зенита» 43-летний Сергей Семак стал первым, сумевшим выиграть чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера. Как футболист он становился обладателем золотых медалей национального первенства пять раз – в 2003 году в составе ЦСКА, по два раза в составе казанского «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2012).

Семак был назначен главным тренером «Зенита» 29 мая 2018 года.