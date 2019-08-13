Названы регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом

Минздрав составил рейтинг российских регионов, где зафиксировано наибольшее число пациентов с вирусным гепатитом.

Согласно данным ведомства, на первом месте по числу случаев вирусного гепатита оказался Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости оставил 3546,2 случая на 100 тыс. населения, передает RT.

На втором месте оказалась Магаданская область, здесь зарегистрировано 2068,8 случая на 100 тыс. населения. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Меньше всего страдающих вирусным гепатитом выявлено в Липецкой области (50,6 случая на 100 тыс. жителей), а также в республиках Калмыкия, Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Как отмечает Минздрав, в 2018 году в стране проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году). В 83,6 тыс. случаев граждане впервые выявили вирус.

В терминологии Всемирной организации здравоохранения сообщается, что вирусный гепатит – это воспаление печени, его провоцирует один из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к различным инфекциям, в том числе к вирусному гепатиту А.