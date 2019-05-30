Роспотребнадзор указал на опасность купания в фонтанах

Роспотребнадзор предупредил, что купание в фонтанах может привести не только к простуде, но и к различным инфекциям.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А».

Также при купании в фонтанах можно получить травму, в том числе из-за электричества.

Роспотребнадзор просит взрослых и детей соблюдать меры предосторожности и избегать «развлечений» в фонтанах.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации жителям России для защиты от аномальной жары.