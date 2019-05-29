Россиянам дали советы по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям России для защиты от аномальной жары.

Роспотребнадзор отмечает, что в ряде регионов России «установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода». Повышенная температура может негативно отражаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей, пояснили в ведомстве.

Там порекомендовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор и солнцезащитные очки.

Также следует отказаться от жирной пищи, уменьшить потребление мяса, лучше заменить его рыбой или морепродуктами.

Необходимо обратить внимание и на соблюдение гигиенических и технологических требований приготовления блюд и хранения пищи.

Также для профилактики обезвоживания Роспотребнадзор рекомендует употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных, сладких напитков, энергетиков и алкоголя.

Добавляется, что по возможности нужно принимать душ с прохладной водой. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об аномальной жаре.