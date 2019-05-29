МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градусов», – сказали в МЧС ТАСС.

В связи с этим рекомендуется избегать перегрева на солнце, пить больше воды, выбирать одежду светлых тонов и не забывать головной убор.