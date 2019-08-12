Стало известно о других жалобах на священника из Гатчины

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12 августа, понедельник | Последнее обновление — 12:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты оценили сценарий военного конфликта России и НАТО в Черном море
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Рост цен на продовольствие принесет пользу россиянам
Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом
Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений
Для борьбы с извращенцами корейцам пригодился бы опыт России
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
Эпоха импорта моделей развития заканчивается
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наличие собственной модели – недостаточное условие успешной конкуренции на мировой арене, но совершенно необходимое. В ней обязательно будут изъяны. Но анализ опыта наших китайских и западных партнеров говорит, что изъяны – это нестрашно. Подробности...
Отличительная черта уличного либерала
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Так ведут себя гопники, шпана. Когда, налетев толпой, можно почувствовать себя сильным и смелым. Дай этим милым людям со светлыми лицами оружие, они и на проспекте Сахарова все кровью зальют. Подробности...
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Самый «нерусский» фильм Тарантино
Дмитрий Дабб, кинокритик
Новая работа мастера приговорена к огромной дистанции между американским и русским зрителем, даже если русский зритель тоже любит большие женские ступни, ручные огнеметы и артиста Ди Каприо. Подробности...
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Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»
Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудкамиПодробности...
Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя
На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачиПодробности...
На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия
«Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминистокПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
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