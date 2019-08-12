Стало известно о других жалобах на священника из Гатчины

В пресс-службе Гатчинской епархии сообщили, что игумен Фотий, грубо обращавшийся с годовалым ребенком во время крещения, был переведен на нынешнее место службы в качестве наказания.

«Несколько лет назад как раз по решению архиерея из-за этого он был переведен из деревни Большая Вруда в Гатчину. Это тоже была дисциплинарная мера, можно сказать, он был понижен. Там он был настоятелем, руководителем, а здесь стал подчиненным», – пояснили в пресс-службе, передает «Интерфакс».

Там отметили, что устные жалобы на поведение священника были еще при его работе настоятелем храма Успения пресвятой Богородицы в Большой Вруде.

«Неофициальные жалобы были, говорили, что он в общении грубый, но в епархию с официальными жалобами не обращались (до жалобы на инцидент с крещением). Все официальные жалобы епархия рассматривает», – сказали в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье было опубликовано видео, на котором игумен Фотий грубо проводит крещение ребенка. В РПЦ были шокированы «дикостью» случившегося, но сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет».

Позднее в епархии сообщили, как был наказан Фотий.