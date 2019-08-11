В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Глава администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев подписал постановление об объявлении общегородского траура в связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

«В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения (...) объявить с 13.00 11 августа по 12 августа включительно общегородской траур», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Во время траура будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные телепрограммы и мероприятия.

Представитель администрации города не уточнил, при выполнении какого задания погибли сотрудники ядерного центра, порекомендовав обратиться за комментариями в Росатом.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В субботу в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации.