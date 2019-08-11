СК попросил суд арестовать телережиссера по делу о беспорядках в Москве

Следователи просят Басманный суд Москвы арестовать режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ. Сам подозреваемый в суд не доставлен», – передает ее слова ТАСС.

В пятницу СК заявил, что участие в несанкционированных мероприятиях в Москве повлечет за собой правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Были возбуждены уголовные дела.