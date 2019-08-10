ЕС отреагировал на новые ракетные пуски Северной Кореи

Власти КНДР, которые провели новые ракетные испытания, продолжают «подрывать международную работу» по укреплению доверия и установлению прочного мира на Корейском полуострове, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

«Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определённые в многочисленных резолюциях СБ ООН», – приводит RT сообщение ЕВС.

Также ЕС подчеркивает крайнюю важность того, чтобы КНДР «предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги» к полному отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Евросоюз выразил надежду, что Северная Корея в скором времени возобновит переговоры с США на рабочем уровне.

Ранее стало известно, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

Напомним, с конца июля КНДР провела уже несколько ракетных пусков. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Соединенным Штатам и Республике Корея.