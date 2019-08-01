МИД заявил о поиске США повода для войны в Персидском заливе

Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия с тревогой воспринимает существенное возрастание конфликтного потенциала в регионе, развитие событий движется «действительно к опасной черте» и чревато рисками «возникновения столкновения», сказала дипломат, передает РИА «Новости».

«В принципе возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод и для нагнетания ситуации и продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта», – уточнила Захарова.

В начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

После этого СМИ сообщили, что несколько европейских стран поддержали идею патрулирования Ормузского пролива для обеспечения свободы навигации. В США заявили о создании собственной коалиции в Персидском заливе.

Напомним, в мае прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном. После этого Тегеран решил отказаться от ряда обязательств по ядерной программе.