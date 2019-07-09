«Россия 1» провела телемост с владельцем NewsOne

Журналист «России 1» Ольга Скабеева сообщила, что запланированный на 12 июля телемост с Украиной состоялся уже во вторник – в эфир российского телеканала вышел владелец украинского канала NewsOne депутат Верховной рады Тарас Козак.

«Телемост состоялся! В прямой эфир нашей программы вышел владелец телеканала Newsone. Можно ли это считать госизменой, свергли ли мы конституционный строй Украины? Вы знаете – нет! Мы просто поговорили!» – написала она в своем Telegram.

Она передала «привет» украинским радикалам и попросила их «идти домой» и «не пугать нормальных людей».

Двухчасовой телемост собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост из-за угроз физической расправы. Однако радикалы все равно провели акции протеста из-за инициативы о телемосте.

Кроме того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.