По факту гибели российской гандболистки в Польше возбуждено дело об убийстве

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве по факту гибели в республике игрока российской сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой, сообщила представитель пресс-службы местной полиции в городе Оструда Анна Карчевская.

«Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», – сказала Карчевская.

По ее словам, 10 июля должна состояться судебно-медицинская экспертиза, передает ТАСС.

«На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти», – добавила представитель пресс-службы.

Напомним, игрок молодежной сборной России по пляжному гандболу утонула в водоеме, расположенном рядом с кортом, в городе Старе-Яблонки после окончания чемпионата Европы.