В России решили сделать тяжелую огнеметную систему с искусственным интеллектом

Новейшая российская тяжелая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект и будет компактнее своих предшественников – систем «Солнцепек» и «Буратино», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, «проходящая сегодня испытания ТОС «Тосочка» будет отличаться от предшественниц наличием элементов искусственного интеллекта, также у нее существенно выросла дальность поражения», передает РИА «Новости».

Кроме того, «сама машина стала довольно симпатичной: улучшена эргономика», сообщили в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнув, что «сегодня подобных образцов больше в мире нет».

Напомним, в июне новейшая российская огнеметная система «Тосочка» вышла на государственные испытания. Предполагается, что испытания завершатся в 2020 году.

В отличие от «Солнцепека», «Тосочка» размещается на колесном шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.

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