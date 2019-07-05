В Крыму объяснили активность самолетов-разведчиков США

Участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ганжара заявил, что «постоянные разведывательные полеты беспилотников США и других разведывательных аппаратов направлены на отслеживание в первую очередь состояния военной инфраструктуры полуострова», передает РИА «Новости».

Он указал, что весь комплекс вооружений, размещенный в Крыму за последние пять лет, начиная от систем ПВО и заканчивая системами береговой обороны, позволяет говорить, что крымский регион с точки зрения безопасности чувствует себя абсолютно спокойно перед лицом любых угроз.

Boeing P-8 Poseidon – это патрульный противолодочный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Ранее было опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon неподалеку от Крыма.

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