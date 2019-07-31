Психотерапевт: Убийца звезды Instagram мог быть в состоянии аффекта

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера вполне может быть нездоров психически, поэтому оскорбления и толкнули его на убийство, заявила газете ВЗГЛЯД директор центра психологической поддержки, психоаналитик Людмила Полянова.

27 июля хозяин сдаваемой квартиры в Москве обнаружил в ней тело убитой 24-летней Екатерины Караглановой, популярного Instagram-блогера. Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, им оказался бывший молодой человек девушки. Он признал вину и заявил, что пошел на преступление, поскольку «она унижала его сексуальное достоинство и упрекала в финансовой несостоятельности».

«Унижение со стороны конкретного человека вряд ли может оказаться поводом, если только речь не идет о тяжелой стадии психопатического функционирования. Но если это такой случай, то это действительно могло стать последней каплей, которая привела к такому трагическому стечению обстоятельств», – заявила Полянова.

Психотерапевт предположила, что молодого человека с детства унижали и оскорбляли, поэтому в данной ситуации он не смог справиться с повторившейся травмой.

«Подобные срывы – это психологическое нездоровье, которое привело к смерти другого человека и к соматизации самого преступника. Он был в состоянии аффекта, затем в тяжелом состоянии, которое следует за убийством», – считает эксперт.

СМИ сообщали, что у 24-летней студентки медицинского вуза и блогера были многочисленные романы.