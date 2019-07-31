Трамп задумал сократить оборонный бюджет США

Оборонный бюджет США урежут, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Трамп заявил, что сейчас у страны «очень сильные вооруженные силы». Они стали «гораздо сильнее» благодаря «последнему бюджету». Зато «потом, в какой-то момент», бюджет можно будет «урезать», сказал глава американского государства.

Он заявил, что Вашингтону пришлось «модернизировать вооруженные силы», передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.

Трамп заверил, что будут сокращения бюджета.

Напомним, Трамп говорил, что планирует урезать бюджетные расходы после переизбрания.