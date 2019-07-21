Трамп собрался урезать бюджетные расходы после переизбрания

Если глава американского государства Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2020 году, он резко сократит бюджетные расходы, сообщили источники.

Washington Post ссылается на заявления советников Трампа. Нынешний президент США рассчитывает, что у него будет больше возможностей для жестких мер.

Трамп намерен избавиться от нескольких управлений, передает РИА «Новости».

Он также надеется, что Республиканская партия сможет получить контроль над Палатой представителей Конгресса США.

В пятницу Трамп назвал потолок госдолга США «священным элементом», который нельзя использовать для ведения переговоров.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.