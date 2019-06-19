Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Новый мировой порядок появится во второй срок Трампа

            Дональд Трамп во время выступления в Орландо   19 июня 2019, 22:05
            Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении на второй президентский срок. И хотя его намерение переизбраться не было тайной, начало предвыборной кампании позволяет Трампу перейти в контратаку на «вашингтонское болото», объявив его главной угрозой для страны. Победа Трампа в 2020 году практически неминуема. А как она скажется на отношениях наших стран?

            «Нашими оппонентами - радикально настроенными демократами - движет ненависть, предрассудки и ярость. Они хотят нанести ущерб вам и разрушить нашу страну в том виде, в каком она существует. Это неприемлемо, и этого нельзя допустить. Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября и голосуйте, голосуйте, голосуйте»

            Вся речь Дональда Трампа в Орландо, штат Флорида, была пропитана презрением даже не к демократам, а к политической элите страны в целом. Трамп снова, как в момент своего выдвижения в президенты в 2015 году, выступал как антиэлитный кандидат, как противник истеблишмента, как человек, призывающий сломать систему:

            «Победа 2016 в году - оказалось, что это больше, чем просто большая политическая кампания. Благодаря вам это стало великим политическим движением. Это движение, которое состоит из людей, считающих, что государство должно заботиться в первую очередь о своих гражданах.

            Остановить наше движение пытаются те самые вашингтонские инсайдеры, которые всю свою карьеру посвятили манипулированию системой, чтобы ваши поражения стали их победами, и вы это знаете. Это те самые профессиональные политики, при которых на протяжении десятилетий снижаются зарплаты, страна теряет рабочие места... увеличивается разница в доходах, и одна губительная торговая сделка сменяет другую.

            ...Мы видели порочный альянс лоббистов и доноров, а также особые интересы, из-за которых делали деньги, истощая нашу страну.

            Это болото сопротивляется так злобно и яростно! Последние два с половиной года мы находились в осаде».

            Осажденный президент напомнил американцам в каких условиях ему приходится работать:

            «Они преследовали мою семью, мой бизнес, моих сотрудников, почти всех, кого я знал и с кем работал, но на самом деле, они преследуют вас».

            То есть Трамп отождествляет себя с простыми американцами, говоря им, что когда истеблишмент нападает на Трампа, когда он шельмует Трампа, то он атакует рядового американца. Они смотрят на вас с презрением, сказал Трамп:

            «Они называли нас недостойными. Это была ошибка. Это была большая ошибка».

            Трамп заявил, что никто не сделал столько, сколько его команда за эти два с половиной года, и в условиях, с которыми ни одному президенту не приходилось иметь дело раньше: «И мы продолжим делать это снова. Обещаю вам, что я никогда, никогда вас не подведу!»

            Выдвижение Трампа дает старт предвыборной кампании. И хотя целый ряд демократов уже выдвинули свои кандидатуры, и в конце месяца даже пройдут их первые дебаты, только теперь кампания по-настоящему началась. В предстоящие 16 с небольшим месяцев мы увидим самую жестокую и грязную предвыборную кампанию в истории США: нет таких вещей, на которые не пойдет «вашингтонское болото», чтобы остановить Трампа. За исключением физического уничтожения, хотя это на самом деле, является единственным вариантом предотвратить победу Трампа 3 ноября 2020 года. Потому что остановить Трампа по-другому просто невозможно. 

            Хотя опросы и показывают, что сейчас Трамп якобы отстает от Джо Байдена на десять пунктов (39 против 49), да и другие кандидаты-демократы выигрывают у президента, никакого доверия к этим опросам нет. Более того -  согласно соцопросу, проведенному SSRS по заказу CNN, 54 процента американцев считают, что в 2020 году Трамп будет переизбран, и только 41 процент не верят в это.

            Трамп победит в силу трех важнейших причин.

            Экономика растет. Причем своими активными действиями по защите американского рынка и промышленности, Трамп завоевывает симпатии рядовых избирателей.

            Недовольство элитой растет, а Трамп выступает как лидер протестных настроений. Чем больше «вашингтонское болото» атакует Трампа, тем сильнее люди ненавидят политическую элиту.

            Демократы не смогут выставить против Трампа яркого политика – у них их просто нет. Единственный радикальный вариант – выдвижение сенатора Берни Сандерса, открытого социалиста, у которого украли номинацию в 2016 году. Но Сандерса истеблишмент боится немногим меньше Трампа, так что ради того, чтобы не пустить его на выборы, готов пойти и на раскол демпартии.

            Нет практически ни одного шанса, что за оставшееся до выборов время эти три фактора перестанут работать на Трампа. И хотя демократы приложат все возможные усилия для того, чтобы отобрать у президента «колеблющиеся штаты» (которые, по сути и решают исход голосования), Трамп тоже не будет сидеть сложа руки. Он проиграл в 2016 году по голосам, уступив Клинтон несколько миллионов, но победил в большем количестве нужных штатов. И сейчас он будет идти тем же путем, делая упор на колеблющихся штатах, на «ржавом поясе», на одноэтажной Америке.  

            Что даст переизбрание Трампа России? Оно развяжет ему руки. Тем более, если ему удастся вернуть республиканцам контроль над нижней палатой Конгресса и провести больше своих сторонников в обе палаты. Хотя атаки прессы и «вашингтонского болота» на Трампа не прекратятся и после 2020 года, разговоры о «российском следе» и «русских связях» уйдут на периферию общеамериканской повестки. Трамп сможет начать выстраивать те отношения с Россией, которые он хотел.

            И хотя российско-американские связи сейчас находятся в полузамороженном состоянии, между нашими странами сохраняется определенное взаимодействие (например, неафишируемое по Сирии). Получив свободу маневра, Трамп начнет говорить с Путиным по самым разным темам: от Украины до Китая, от Евросоюза до Ирана, от ядерного оружия до энергоресурсов. Это будет серьезный разговор двух из трех самых влиятельных политиков современности. С незримым присутствием третьего – Си Цзиньпина, который является важнейшей частью этого треугольника и главной проблемой для Трампа. Именно во второй срок Трампа трансформация миропорядка станет приобретать не просто зримые очертания, она может привести к тому, что часть новых правил будет зафиксирована через договоренности великих держав.

            Американский националист, враг «вашингтонского болота» и глобалистов Дональд Трамп — президент, который выгоден России. Не потому что, он является нашей марионеткой. А потому что он пытается сделать то, что нужно самой Америке: перевести ее из роли мирового гегемона на позицию самой сильной в мире державы. Пожелаем ему успехов в 2020-м.


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