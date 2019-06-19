Трамп официально объявил о решении идти на второй президентский срок

Глава американского государства Дональд Трамп в Орландо (штат Флорида) официально объявил, что в 2020 году намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Он отметил, что в «именно в эту неделю четыре года назад объявил о своем намерении идти на президентские выборы». По словам Трампа, 2016 год, когда он победил в президентской гонке, «был определяющим моментом в истории».

«Мы сделали это раз, мы сделаем это снова», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «официально запускает свою кампанию по борьбе за президентское кресло».

Он подчеркнул, что «никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп».

«Помните известную фразу президента (Барака) Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: «скажите Владимиру, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий». Помните?» – заявил Трамп, добавив, что ему «это не понравилось».

Перечисляя свои заслуги в борьбе против России, Трамп заявил, что «нарастил военную силу, ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии», а вот Обама, по словам действующего президента США, «не делал ничего». Демпартия США «не беспокоится о России», зато устраивает нападки на самого Трампа, его семью и бизнес, заявил глава государства.

«Но в действительности они пришли за вами (американцами)», – сказал он.

Отметим, что о планах переизбрания Трамп заявил еще в инаугурационной речи, сейчас же он сделал формальное заявление, но пока никакие документы подавать не будет.

Напомним, Трамп предсказал небывалый обвал рынка, если победу на президентских выборах одержит не он.

Согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США верят в переизбрание Трампа на второй срок, хотя в опросе, проведенном Politico и компанией Morning Consult, он уступает Джо Байдену и Берни Сандерсу.