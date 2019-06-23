Трамп оказался не готов к поражению на выборах 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах президента США, которые состоятся в 2020 году.

Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос, что он не готов к поражению на выборах, передает РИА «Новости».

«Гораздо лучше было бы, если бы я сказал «да», мне гораздо легче было бы сказать «да». Но нет, я, вероятно, не очень готов проиграть. Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни», – заявил американский лидер.

Он также отметил, что впервые и сразу стал президентом, и выразил желание победить во второй раз.

Отметим, что недавно Трамп официально объявил о своем намерении бороться за второй президентский срок. Он также заявил, что может обсудить с президентом России Владимиром Путиным «вмешательство» в предстоящие выборы.

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