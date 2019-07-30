Элладская церковь опровергла заявление Епифания о признании ПЦУ

Пресс-служба Лангадасской митрополии Элладской православной церкви опровергла заявление главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко о том, что ЭПЦ якобы признала неканоническую украинскую «новую церковь».

В комментарии пресс-службы отмечается, что Элладская православная церковь не признавала ПЦУ, а также не делегировала митрополита Иоанна в Киев. Поясняется, что митрополит приезжал на Украину по собственной инициативе, а не как представитель ЭПЦ, передает РИА «Новости».

Митрополия также подчеркивает, что Элладская церковь по-прежнему не приняла окончательного решения относительно признания ПЦУ.

Думенко на торжествах «Православной церкви Украины» по случаю Крещения Руси проводил службу с митрополитом Лагады, Литии и Редины Иоанном. По мнению Епифания, это якобы свидетельствует о фактическом признании ПЦУ со стороны ЭПЦ.

Лангадасская митрополия Элладской церкви относится к так называемым «новым территориям» Греции, которые вошли в состав государства в начале XX века и имеют двойное подчинение: и Константинопольской, и Элладской церкви.

Ранее в Московском патриархате также опровергали сообщения о совместном служении предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима и главы «новой церкви» Украины Епифания в резиденции Константинопольского патриарха на Фанаре.

Отметим, что патриарх неканонической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарет заявил, что ПЦУ не является канонической, так как ее не признает ни одна из поместных церквей.