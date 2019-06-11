В РПЦ опровергли совместное служение главы Элладской церкви с Епифанием

В Московском патриархате опровергли сообщения о совместном служении предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима и главы «новой церкви» Украины Епифания в резиденции Константинопольского патриарха на Фанаре.

«Сослужения не было. Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним присутствовал на вечернем богослужении в монастыре «Живоносный источник». Оказалось, что там же присутствовал «предстоятель» новосозданной ПЦУ (так называемой Православной церкви Украины) Епифаний», – заявил РИА «Новости» заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

При этом он отметил, что «тем же вечером архиепископ Иероним вернулся в Афины и не остался на нынешнем праздновании именин патриарха Варфоломея, ради которого, собственно и прибыл в Стамбул».

«Что-то пошло не так… И это не удивительно. Потому Господь и дал Церкви священные каноны, что при их нарушении дело церковного строительства идет наперекосяк, и здание рассыпается», – заключил Балашов.

Ранее пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила, что глава Элладской церкви в понедельник вечером принял участие в совместной молитве вместе с главой «новой церкви» Украины Епифанием. Сообщалось, что Иероним прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха в связи с предстоящим его тезоименитством. После окончания вечерни Епифаний передал архиепископу Иерониму памятный подарок со своей интронизации и архиерейскую панагию. При этом в соцсетях некоторые пользователи отмечали, что Иеронима не предупредили заранее, что Епифаний будет в Стамбуле и ему придется с ним общаться.

Тем временем глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины, поскольку не имел возможности ознакомиться с его содержанием до получения.

«Новая церковь» Украины была образована в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви назвали томос «результатом неумелых политических и личных амбиций», а автокефалию – «пустышкой».