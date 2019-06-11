Филарет открестился от томоса

Глава раскольнической неканонической церковной структуры Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины, поскольку не имел возможности ознакомиться с его содержанием до получения.

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» – заявил Филарет, слова которого приводит сайт «Громадское ТВ».

«Новая церковь» Украины была образована в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви назвали томос «результатом неумелых политических и личных амбиций», а автокефалию – «пустышкой».

Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, «новая церковь» разделилась, Киевский патриархат до сих пор существует, а он – его патриарх. Филарет также отказался выполнять положения томоса.

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и Филаретом Денисенко произошел конфликт.

После этого Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.