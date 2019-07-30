Индия закупила партию российских управляемых авиаракет

Индия подписала контракт с Россией на закупку партии управляемых ракет серии Р-27 средней дальности, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ракеты предназначены для вооружения истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, передает РИА «Новости».

«Действительно, некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения», – сказали в ФСВТС России.

Напомним, в конце июня Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400. В начале июля Россия предложила Индии совместно строить подлодки под «БраМос».

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские оборонные системы поменяли правила игры на рынке вооружений.

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