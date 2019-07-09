Россия предложила Индии совместно строить подлодки под «БраМос»

Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии не лицензионное производство, а совместное строительство, что намного выгоднее в технологическом плане.

Ранее Россия с подлодками проекта 636 и 1650 «Амур» стала участником тендера на покупку Индией шести подлодок.

«Мы предложили Индии осуществлять строительство этой подлодки на базе нашего проекта «Амур-1650». Предварительное предложение, которое мы отправляли Индии, отличается в выгодную сторону от тех, которые дают другие партнеры. Мы не предлагаем лицензионное производство, мы предлагаем совместно проектировать лодку и совместно строить головной образец», – передает РИА «Новости» слова Дрожжова.

Он отметил, что после этого Индия получит технологические возможности для строительства серии.



«Естественно, такое сотрудничество предусматривало бы передачу всех технологий по ее созданию. Более того, мы предлагаем установку на данную лодку ракетного вооружения «БраМос». Этот проект может быть успешно реализован в интересах двух стран», – сказал Дрожжов.



Он рассказал также, что Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года.



«Схема согласована, и я надеюсь, что первый платеж будет вскоре перечислен индийской стороной», – сказал Дрожжов.



По его словам, если в этом году придет аванс, то через 24 месяца первый комплект должен быть поставлен.



«Думаю, к концу 2020-началу 2021 года первая система должна быть поставлена. После первого комплекта последующие должны поставляться с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет, то есть до 2024-2025 года все системы Индия должна получить», – сказал замдиректора ФСВТС.



Отвечая на вопрос о влиянии санкций США на поставку С-400, он сообщил, что выбор Индией российских комплексов, несмотря на явное противодействие Вашингтона, еще раз показывает уникальность С-400.



«У нас уже имеется достаточное количество обращений не только от Турции, Индии и Китая, но и от других стран на поставку этой системы. Я могу с уверенностью подтвердить, что характеристики С-400 намного превышают все аналоги из США и других стран», – сказал Дрожжов.

По его словам, санкции не помешает российскому участию в индийских оружейных тендерах и, в случае победы в них, поставкам – в частности, 110 истребителей.



«Санкции ничего никому хорошего не дают. Это все прекрасно понимают, поэтому мы вынуждены в условиях санкционного давления находить пути их обхода. Мы благодарны индийским партнерам за то, что они принимают усилия в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что должны исходить из того, что санкционное давление продолжится еще до непосредственного подписания контрактов по крупным тендерам, в которых мы участвуем», – сказал Дрожжов.



Он отметил, что, проводя соответствующие переговоры, стороны должны исходить из того, чтобы после подписания контрактов можно было работать по плану, несмотря на санкции.

Дрожжов напомнил также, что сейчас Россия получила заявку на 18 технологических комплектов Су-30МКИ.

«Предыдущий контракт нами выполнен», – сказал замглавы ФСВТС России, добавив, что Россия подготовила предложение и по модернизации порядка 450 индийских танков Т-90.

Напомним, в марте Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки. Стоимость контракта составила 3 млрд долларов.

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