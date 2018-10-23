Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки

Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.

Сумма контракта составляет 3 млрд долларов, сообщило индийское издание The Print, передает «Интерфакс».

Напомним, первая атомная подводная лодка «Нерпа» была получена Индией от России в аренду сроком на 10 лет. Она была официально принята в состав индийских военно-морских сил в апреле 2012 года и получила название «Чакра».

США выражают недовольство действиями Турции и Индии, которые намерены закупить российские системы ПВО С-400. Россия начала выполнять свои обязательства по поставкам С-400 в Индию в октябре 2018 года.