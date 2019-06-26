Россия и Индия окончательно решили вопрос поставок С-400

Вопрос с оплатой Индией контракта по поставкам российских ЗРК С-400 решен, они начнут поступать после 2020 года, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Индию собирается убедить индийские власти отказаться от покупки у России С-400 и рассмотреть альтернативные варианты.

США и ранее заявляли, что не оставят попыток отговорить Индию от закупок С-400.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются использовать тему С-400 для давления на Россию, Индию и другие страны.