Климкин пожаловался, что Зеленский не отвечает на его звонки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за все время глава государства Владимир Зеленский ни разу не пытался с ним созвониться.

«Я с ним общался еще накануне инаугурации... за день до инаугурации. Больше он не говорил. Я пытался – звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом. Ну, будем считать, что тут эмоциональный контекст», – заявил Климкин в интервью изданию LIGA.net.

Климкин отметил, что не обижается на Зеленского. Министр уточнил, что во время подготовки ноты ответа России действовал в рамках своих полномочий.

«Естественно, мы собирались проинформировать об этом президента – с соответствующими предложениями МИД. Но только действовать нужно было быстро. И для нас эти эмоции (Зеленского) были неожиданны. Есть ли у меня обида? Нет никакой обиды. Я понимаю, когда эмоции настоящие. Но я не понимаю, почему никто из администрации хотя бы не позвонил мне и не поинтересовался: а почему так, а почему такая аргументация?» – заявил Климкин.

Поскольку Климкин решил уйти в «политический отпуск», он намерен помогать президенту только в тех вопросах, по которым у них будет совпадать мнение.

«Я снова готов повторить: там, где это отвечает моим убеждениям и принципам – буду помогать власти. Но где не отвечает – буду очень активно мешать. Это тоже говорю абсолютно откровенно», – подчеркнул министр.

Между тем Климкин не исключил, что после отставки с поста главы МИД он будет претендовать на пост мэра Киева.

«Слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого», – заявил Климкин.

По его словам, после отставки он будет заниматься множеством «классных идей», однако он не любит «лидерские команды, где один лидер и блеклая команда».

Ранее Зеленский потребовал привлечь главу МИД дисциплинарной ответственности из-за ситуации с ответом на ноту российского МИД.

Напомним, МИД России сообщил о возможностях, которые могут быть задействованы Киевом для освобождения задержанных Россией украинских моряков и кораблей. Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России. Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России.

Климкин назвал ноту МИД России «дипломатической ловушкой», и ушел в «политический отпуск».

Россия разрешила МИД Украины провести работу над ошибками и переписать ответ на предложение по украинским морякам.