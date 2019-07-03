Премьер Нидерландов заявил о секретных переговорах с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили СМИ. Рютте отказался раскрывать подробности разговора с российским лидером.

Как пишет издание NLTimes, Рютте рассказал, что беседовал с Путиным на саммите G20 в Осаке.

«Наш разговор носил конфиденциальный характер. Тема слишком чувствительна для всех. Я не могу вам сказать, что ответил мне мой собеседник, потому что говорить от его имени было бы неправильно», – заявил Рютте.

При этом голландский премьер подчеркнул, что будет продолжать обсуждать тему Boeing с российским президентом при любой возможности.

Совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя выводы по рейсу МН17, заявил, что виновных по делу просто «назначили», а само расследование проведено нелепо.

Напомним, 20 июня 2019 года премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир, комментируя выводы Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе, заявил, что расследование изначально было политически мотивированным и не подкрепленным доказательствами.

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