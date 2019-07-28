В Госдуме призвали дать правовой ответ на вакханалию провокаторов в Москве

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом можно в любой моментФото: Антон Круглов/РИА “Новости”
На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

В такую форму и были одеты грабителиФото: Paulo Whitaker/Reuters
Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...

Кому война, кому – донаты

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Для телеканала «Дождь» вчерашняя драма на московских улицах определенно стала руководством к действию, которое Николай Бухарин в свое время определил в повелительном наклонении: «Обогащайтесь!» Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идет протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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    Кто из российских политиков сбежал за границу

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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              В Госдуме призвали дать правовой ответ на вакханалию провокаторов в Москве

              28 июля 2019, 18:33

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              Организаторы прошедшего в субботу в Москве несанкционированного митинга, а также примкнувшие к ним люди продемонстрировали свое полное пренебрежение российским законом, общественным порядком, а также поставили под прямую угрозу безопасность тысяч москвичей и гостей столицы, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

              «Агрессивное меньшинство не может навязывать свою волю большинству, и подобного рода действиям нужно давать жесткий правовой ответ. Лично я, являющийся жителем того самого 43-го округа, не уполномочивал данных людей устраивать то, что они вчера устраивали в Москве. Лично я, как житель города, не хочу опасаться за безопасность своей семьи и своего ребенка», – приводит его слова «Экономика сегодня».

              По словам депутата, произошедшее накануне является бесчинством и вакханалией, а также одномоментным торжеством агрессивного меньшинства.

              «Я, правда, не хочу, как житель Москвы, чтобы в моем городе бесчинствовали люди и чтобы я опасался за своих близких. Вчера был солнечный прекрасный день, суббота, и я просто не мог отпустить своего ребенка на улицу. Это что такое? Если устроители всего этого хотели рассердить горожан, то их часть они совершенно точно, в моем лице, рассердили», – подчеркнул Ревенко.

              «Нельзя требовать соблюдать порядок и самим при этом его нарушать», – указал депутат.

              «Да, безусловно, свобода – это осознанная необходимость, но в то же время чужая свобода не может посягать на мою личную свободу. Это очень важно, как и то, что моя свобода не может ущемлять вашу свободу», – заключил Ревенко.

              Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

              По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.


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