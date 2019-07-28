В Госдуме призвали дать правовой ответ на вакханалию провокаторов в Москве

Организаторы прошедшего в субботу в Москве несанкционированного митинга, а также примкнувшие к ним люди продемонстрировали свое полное пренебрежение российским законом, общественным порядком, а также поставили под прямую угрозу безопасность тысяч москвичей и гостей столицы, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Агрессивное меньшинство не может навязывать свою волю большинству, и подобного рода действиям нужно давать жесткий правовой ответ. Лично я, являющийся жителем того самого 43-го округа, не уполномочивал данных людей устраивать то, что они вчера устраивали в Москве. Лично я, как житель города, не хочу опасаться за безопасность своей семьи и своего ребенка», – приводит его слова «Экономика сегодня».

По словам депутата, произошедшее накануне является бесчинством и вакханалией, а также одномоментным торжеством агрессивного меньшинства.

«Я, правда, не хочу, как житель Москвы, чтобы в моем городе бесчинствовали люди и чтобы я опасался за своих близких. Вчера был солнечный прекрасный день, суббота, и я просто не мог отпустить своего ребенка на улицу. Это что такое? Если устроители всего этого хотели рассердить горожан, то их часть они совершенно точно, в моем лице, рассердили», – подчеркнул Ревенко.

«Нельзя требовать соблюдать порядок и самим при этом его нарушать», – указал депутат.

«Да, безусловно, свобода – это осознанная необходимость, но в то же время чужая свобода не может посягать на мою личную свободу. Это очень важно, как и то, что моя свобода не может ущемлять вашу свободу», – заключил Ревенко.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.