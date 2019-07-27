Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции

Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам «желтых жилетов», заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Макрон констатировал, что во Франции «продолжают оставаться нерешенными давно известные (...) глубокие проблемы, вызванные существующей [социальной] несправедливостью и экономическими трудностями населения», передает ТАСС.

При этом, по словам президента Франции, власти «смогли дать ответ на часть проблем – но в то же время остается и часть неурегулированных вопросов», для решения которых они «не смогли принять должных мер, так как это требует времени».

«Есть также такие причины возмущения людей, возможности устранить которые не существует в ближайшей перспективе», – признал Макрон телеканалу BFM.

Однако, по его словам, в сентябре, с окончанием летнего периода, «надлежит принять конкретные меры с тем, чтобы улучшить условия жизни» недовольных граждан.

Движение протеста «желтых жилетов» возникло во Франции осенью 2018 года на фоне повышения тарифов на автомобильное топливо. Позднее протестующие включили в свои требования политические вопросы, включая отставку Макрона с поста президента Франции.

Политолог Максим Григорьев рассказывал газете ВЗГЛЯД, чем отличаются действия российской и французской полиции на несанкционированных митингах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и предсказывала, что восстание во Франции спровоцирует тяжелый кризис в ЕС.