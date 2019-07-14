Макрона освистали на военном параде в Париже

За несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции.

А когда Макрон принимал участие в параде на Елисейских полях, из толпы раздавался свист, передает «Интерфакс» со ссылкой на France Info.

В воскресенье утром в Париже состоялся традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии.

Всего по Елисейским полям прошли 4,3 тыс. военных, проехали 237 всадников и 196 бронемашин. Над главной артерией французской столицы пролетели 69 самолетов и 39 вертолетов.

Перед началом парада перед главной трибуной продемонстрировали ряд военных роботов и беспилотных летающих устройств, передает ТАСС.

Главной темой парада стало военное сотрудничество стран Евросоюза, в частности, в рамках выдвинутой год назад Макроном Европейской инициативы вмешательства, предусматривающей совместные действия Франции и еще 10 государств в случае чрезвычайных военных и гуманитарных кризисов. Именно их представители открыли парад, пронеся по Елисейским полям свои военные эмблемы.

На трибуне вместе с французским президентом находились лидеры европейских стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Саули Ниинисте. НАТО представлял генсек Йенс Столтенберг. Прибыл и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Премьер-министра Британии Терезы Мэй не было на трибуне, страна направила другого представителя.

В День взятия Бастилии президент Владимир Путин напомнил Макрону о важности отношений России и Франции.