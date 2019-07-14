Путин напомнил Макрону о важности отношений России и Франции

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме французскому лидеру Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии отметил важность отношений стран для безопасности в Европе.

«Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов», – сообщается на сайте президента России.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что «опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях».

14 июля во Франции – день, когда в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что ознаменовало начало Великой французской революции.

В июне на саммите G20 Путин пригласил Макрона на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Президент Франции пообещал приехать в Москву.