Путин напомнил Макрону о важности отношений России и Франции

Взгляд
14 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
Разделы

Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции — событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны — вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...

Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Честный Взгляд: Кого будет люстрировать Зеленский

    Что сделал бы с грузинами Гитлер

    Китайская угроза для России – это миф

      Перейти а раздел…

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин напомнил Макрону о важности отношений России и Франции
            Боевики взорвали бомбу на пути российских военных в СирииУстановлен человек, устроивший скандал с послом Британии в СШАЗеленский привлек внимание красными плавкамиДоллар по индексу бигмака оценили в 22 рубля
            США нашли повод отложить санкции против Турции за С-400Макрон объявил о создании военно-космического командованияВ Раде потребовали снять украинскую блокаду с Крыма и ДонбассаУчительницу в США осудили на 20 лет за секс со школьником
            От СБУ потребовали запретить фильм Оливера Стоуна об УкраинеПушков назвал сбыт американского оружия одной из целей существования НАТООппозиционный политик заявил о «нехватке мозгов» у властей УкраиныПьяные украинские военные в Донбассе избили командира

            Главная тема


            Зачем СССР извратил главный праздник Франции

            «дрожь канцлера»


            Появились слухи об алкоголизме Меркель

            «прощание с Западом»


            В С-400 увидели «точку невозврата» для Турции

            75-летие Победы


            Москва дала салют в память об освобождении Вильнюса от фашистов

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            сравнил с Катамадзе


            Пушков отреагировал на сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

            «в нашей деревне»


            Симоньян оценила реакцию грузин на выходку «пакостника» Габунии

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Дотянуться до дна


            Константин Кондрашин: Как избавиться от Габунии

            Прозрение либералов


            Алексей Алешковский: Поздно пить боржоми, когда нос проваливается

            Пешечные атаки


            Геворг Мирзаян: Америка начала танкерную войну с Ираном

            на ваш взгляд


            Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?

            Путин напомнил Макрону о важности отношений России и Франции

               14 июля 2019, 10:35
            Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters
            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме французскому лидеру Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии отметил важность отношений стран для безопасности в Европе.

            «Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов», – сообщается на сайте президента России.

            Также Владимир Путин выразил уверенность, что «опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях».

            14 июля во Франции – день, когда в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что ознаменовало начало Великой французской революции.

            В июне на саммите G20 Путин пригласил Макрона на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне. Президент Франции пообещал приехать в Москву.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............