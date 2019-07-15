Политолог сравнил действия российской и французской полиции на несанкционированных митингах

Российская полиция научилась действовать в максимально мягкой манере, тогда как французская применяет не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и жесткие методы задержания. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, сравнивая действия полиции на несогласованном митинге в Москве с подавлением протестов в Париже.

У российской публики была хорошая возможность сравнить методы работы российской и французской полиции по отношению к оппозиции, отметил президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев. «Ровно в одно и тоже время проходили митинги в Москве и в Париже. Есть видеозаписи и того и другого и возможность их сравнить»,– поделился эксперт.

Напомним, накануне столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Беспорядки во Франции начались после военного парада в честь Дня взятия Бастилии в воскресенье. Несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции. Столкновения с полицией происходили в разных местах на Елисейских полях, улицу затягивал дым от дымовых шашек, а ветер приносил слезоточивый газ. По информации телеканала BFM TV, только за первую половину дня воскресенья было задержано 152 человека.

На видеозаписях видно, как действовала по отношению к оппозиции полиция Франции. «Это были жесточайшие репрессии: использование резиновых пуль, слезоточивого газа, жесткие задержания, сломанные руки. Крайне большое количество арестованных участников – люди, которые получили тяжелые повреждения. Это были скорые помощи и наполненные больницы», – рассказал Григорьев.

Григорьев утверждает, что наша полиция в отличие от французской научилась действовать в максимально мягкой манере даже на оппозиционных митингах. Эксперт подчеркивает, что нет ни одного, кто получил бы даже минимальные повреждения, несмотря на то, что незаконность поведения протестующих была очевидна даже для них самих. «Фактически полиция на протяжении долгого времени уговаривала протестующих так или иначе разойтись. Только после того как они начали ставить палатки, полиция вмешалась. И сделала это показательно максимально мягким образом», – отметил Григорьев гуманность действий российской полиции.

Напомним, еще в пятницу департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выступил с заявлением, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.