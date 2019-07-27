В Шереметьево объяснили столпотворение на входе в аэропорт

Очередь на вход в один из терминалов московского аэропорта Шереметьево, видеозапись которой широко обсуждается в Сети, образовалась из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей, сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Большой поток единовременно прибывших на вылет людей в терминале F. Ситуация нормализовалась в течение 15 минут», – приводит ее слова РИА «Новости».

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Ранее в Сети появилось видео, снятое пассажирами у входа в один из терминалов в аэропорту Шереметьево. Толпа пассажиров собралась у дверей с багажом, люди не могли войти в здание.

В июне сообщалось о задержках при выдаче багажа пассажирам Шереметьево. СМИ сообщали, что это связано с нехваткой грузчиков, однако в аэропорту объяснили ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.

Позднее СМИ писали, что грузчикам в Шереметьево якобы подняли зарплату до 200 тыс. рублей. Представитель аэропорта назвал эти сведения недостоверными и раскрыл реальные зарплаты грузчиков.