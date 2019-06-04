Выяснилась причина многочасовых задержек в выдаче багажа в Шереметьево

Задержки выдачи багажа в аэропорту Шереметьево происходят из-за нехватки грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг», сообщают СМИ.

Воздушная гавань не подготовилась к росту пассажиропотока со стартом туристического сезона, из-за чего не хватает грузчиков для разгрузки багажа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, Шереметьево планирует набрать за месяц еще 250 грузчиков.

«Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию», – сообщили изданию в АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).

В аэропорту рассчитывают справиться с проблемами багажа к концу июня, пока же для пассажиров организована бесплатная раздача воды и сэндвичей.

Ранее стало известно, что задержками багажа в Шереметьево займется транспортная прокуратура Москвы.