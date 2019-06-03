В Шереметьево назвали сроки исправления ситуации с багажом

В Шереметьево заявили, что ситуация с багажом стабилизируется к концу июня.

«В настоящее время в аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца», – сообщили в аэропорту, передает ТАСС.

Там добавили, что руководство воздушной гавани предпринимает меры для перераспределения ресурсов.

В субботу в аэропорту Шереметьево пассажирам некоторых рейсов задержали выдачу багажа. В пресс-службе сообщили, что это связано с пиковой нагрузкой в туристический сезон.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа», – прокомментировали инцидент в надзорном ведомстве.