В Шереметьево назвали реальную зарплату грузчиков

Первый заместитель гендиректора Шереметьево по производству Андрей Никулин заявил, что информация о зарплатах грузчиков в аэропорту в 200 тыс. рублей не соответствует действительности.

«За последний год у нас у грузчиков не было средней зарплаты 45 тысяч. И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата 82 тыс. рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики», – передает РИА «Новости» слова Никулина.

При этом он отметил, что в Шереметьево столкнулись с нехваткой грузчиков еще в апреле.



«При росте объемов при передаче хэндлинга в «Шереметьево хэндлинг» мы столкнулись с проблемой на апрель-месяц нехватки грузчиков, водителей, которые должны были перейти из партнерских компаний, на которые мы рассчитывали, которые, в том числе, написали заявление о приеме на работу. но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которые планируют перейти к нам, меньше, чем требуемая численность по расчету, который мы делали», – сказал Никулин.

По его словам, руководством аэропорта был предпринят ряд экстренных мер.

«В том числе подбор персонала и участие в погрузочно-разгрузочных работах по багажу наших партнерских компаний, это порядка 300 человек, которых мы привлекли, которые майские праздники отработали вместе с нами. В майские праздники никаких проблем не было, несмотря на выросший пассажиропоток в мае ситуация была достаточно стабильная», – отметил Никулин.

Напомним, ранее в понедельник газета «Ведомости» сообщала, что грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тыс. рублей.