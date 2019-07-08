Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тыс. рублей

В аэропорту Шереметьево грузчикам начали платить по 200 тыс. рублей, что пока не решило проблему с выдачей багажа, сообщили СМИ.

Министерство транспорта планирует, что ситуация с обработкой багажа в Шереметьево выправится к 15 августа. Эта дата была озвучена в ходе совещания 6 июля, которое провел в аэропорту министр транспорта Евгений Дитрих, пишут «Ведомости».

Один из участников совещания сообщил изданию, что в июне грузчики аэропорта Шереметьево получали 200–211 тыс. рублей, а операторы погрузчиков могли заработать по 290 тыс. рублей.

По данным издания, в аэропорту планируется принять 400 грузчиков, разработан ряд технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы.

Напомним, в начале июня появилась информация о задержках багажа, причиной этого называлась нехватка грузчиков. Однако в Шереметьево объяснили эту ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.

После этого задержками багажа в Шереметьево занялась Генпрокуратура, также была начата внутренняя проверка.