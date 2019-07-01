Генпрокуратура занялась задержками багажа в Шереметьево

Комиссия Генеральной прокуратуры начала проверку в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево. В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В связи с поступившими в транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров было возбуждено 18 административных дел о правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», отметили в Генпрокуратуре.

Ведомство вынесло представления об устранении нарушений руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг».

В начале июня СМИ сообщали, что задержки багажа происходят из-за нехватки грузчиков. В Шереметьево объяснили эту ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.