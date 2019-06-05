В Шереметьево назвали причину задержек выдачи багажа

В Шереметьево объяснили задержки с выдачей багажа пассажирам изменением технологических процессов в обслуживании, а не нехваткой грузчиков; об этом заявил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

«Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Потому что объем багажа изменился. Там есть свои коэффициенты, я не буду про расчеты говорить. Да, потребовалось какое-то изменение. Спокойно сейчас работаем», – сообщил Василенко, передает ТАСС.

Также он отрицательно ответил на вопрос о массовых увольнениях грузчиков.

Напомним, задержками багажа в Шереметьево занялась транспортная прокуратура Москвы.

СМИ сообщали, что задержки багажа происходят из-за нехватки грузчиков.